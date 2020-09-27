Кучаев: когда порвал «кресты», плакал в раздевалке. Мне сказали: «Иди отсюда, там поплачь»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, как переживал разрыв крестообразных связок колена в матче с «Арсеналом» (6:0) в мае 2018 года.

«Плакал в раздевалке. Не из-за боли — от эмоций. У меня была неплохая весна: отыграл всю Лигу Европы, к апрелю утвердился в старте в РПЛ. Ничего не предвещало, что всё травмой кончится. Всплакнул — и тут пришла на перерыв команда. Успокоили в жёсткой форме: «Иди отсюда, там поплачь». По сути, правильно: предстоял второй тайм, а я тут расхлябанный весь.

Всё в себе держал. Потом, правда, накопилось, началось что-то вроде депрессии. Плохие мысли лезли голову — закончить с футболом. Я только начал ходить, но колено давало о себе знать, не отпускало до конца. Вроде, двигаю ногой, но понимаю: что-то не так. Это тянулось больше года. Мог тупо залипнуть в стену, в голове носился миллион тревожных мыслей. Ни на что отвлечься не получалось», — цитирует Кучаева Sports.ru.