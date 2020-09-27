Магнуссон: рад за Головина и Миранчука. Молодому игроку сложно заставить себя покинуть РПЛ

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон отметил, что рад переходам Александра Головина и Алексея Миранчука в европейские клубы. Напомним, Головин выступает за «Монако», а Миранчук стал игроком «Аталанты».

«Я очень рад за этих парней. Наверняка «Локомотив» предлагал Миранчуку денег больше, чем «Аталанта», но он решился на переезд, чтобы развиваться. Надеюсь, его футбольные качества будут понемногу прокачиваться в топовой лиге. Россия — та страна, из чемпионата которой молодому игроку очень сложно заставить себя уехать. Но нужно бросить себе вызов. Либо ты заиграешь в Европе, либо вернёшься сюда, поджав хвост.

Я буду следить за тем, как Миранчук адаптируется в Италии. Считаю, что это хорошая лига для него. Всем российским молодым игрокам, у кого хватает качеств, я советую попробовать свои силы в более сильных чемпионатах. Если не получится, всегда можно будет приехать обратно», — приводит слова Магнуссона официальный сайт ЦСКА.