Кучаев: если трансфер Влашича произойдёт, ЦСКА на этом не закончится
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился своим мнением об игре партнёра по команде — Николы Влашича.
«Про данные я ничего не скажу нового: быстрый, резкий, удар отличный. У Никса много решает ещё и психология. Не переживает вообще, максимально уверен в себе. С кем бы ни играл — настрой на сто процентов.
В последнее время Влашич выглядит понурым? Это усталость, наверное. Интенсивный график, он выкладывается. Но если трансфер произойдёт, ЦСКА на этом не закончится. У нас ещё много сильных игроков. Командной игрой можно многого достичь. Понятно, что, когда есть игрок такого уровня, намного легче. Но необязательно иметь супериндивидуалиста, общими усилиями это закрывается», — цитирует Кучаева Sports.ru.
«Я, похоже, не футболист, а чёрт-те что». Кучаев — о критике со стороны игроков ЦСКА
- 27 сентября 2020
-
15:06
-
15:03
-
14:57
-
14:47
-
14:40
-
14:38
-
14:26
-
14:25
-
14:12
-
14:10
-
14:03
-
13:51
-
13:46
-
13:30
-
13:11
-
13:09
-
12:59
-
12:52
-
12:49
-
12:42
-
12:23
-
12:13
-
12:02
-
12:02
-
11:54
-
11:35
-
11:19
-
11:19
-
11:05
-
11:04
-
11:00
-
10:54
-
10:41
-
10:37
-
10:29
Партнерский контент