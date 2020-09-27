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Кучаев: если трансфер Влашича произойдёт, ЦСКА на этом не закончится

Кучаев: если трансфер Влашича произойдёт, ЦСКА на этом не закончится
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился своим мнением об игре партнёра по команде — Николы Влашича.

«Про данные я ничего не скажу нового: быстрый, резкий, удар отличный. У Никса много решает ещё и психология. Не переживает вообще, максимально уверен в себе. С кем бы ни играл — настрой на сто процентов.

В последнее время Влашич выглядит понурым? Это усталость, наверное. Интенсивный график, он выкладывается. Но если трансфер произойдёт, ЦСКА на этом не закончится. У нас ещё много сильных игроков. Командной игрой можно многого достичь. Понятно, что, когда есть игрок такого уровня, намного легче. Но необязательно иметь супериндивидуалиста, общими усилиями это закрывается», — цитирует Кучаева Sports.ru.

«Я, похоже, не футболист, а чёрт-те что». Кучаев — о критике со стороны игроков ЦСКА
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