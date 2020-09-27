Карпин: никогда в жизни не говорил, какие позиции «Ростов» хотел бы усилить

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал готовность команды к матчу 9-го тура РПЛ с «Арсеналом», а также рассказал о трансферных планах клуба.
«Конечно, хотелось бы сыграть попозже, но как поставили, так и играем. Приложили все силы для того, чтобы восстановиться и физически, и психологически после поражения.
Не хотели особо менять состав. Те люди, которые играли в четверг, мне кажется, должны и хотят реабилитироваться, показать другую игру. Поэтому состав в целом тот же. Ерёменко в запасе по медицинским показателям, выйдет на замену — посмотрим. И поменяли вратаря, потому что психологическая нагрузка для вратарей высокая.
Стоит ли ждать усилений и на какую позицию? Во-первых, никогда в жизни не говорил, какие позиции мы хотели бы усилить. А то, что могут быть какие-то изменения… Всегда, до последнего дня, какие-то изменения могут быть как в одну сторону, так и в другую», — цитирует Карпина пресс-служба клуба.
- 27 сентября 2020
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