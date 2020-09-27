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Стала известна возможная зарплата Хюсая в «Спартаке»

Стала известна возможная зарплата Хюсая в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай получил предложение контракта от московского «Спартака», сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

По информации источника, красно-белые предложили албанцу соглашение на четыре года с зарплатой € 2,7 млн плюс бонусы. По словам Скиры, «Спартак» сохраняет также интерес к защитнику «Тоттенхэм Хотспур» Сержу Орье.

Контракт албанца с «Наполи» истекает следующим летом. Его агент ведёт переговоры с итальянским клубом. В настоящее время оклад Эльсеида составляет € 1,6 млн, а по новому договору он хочет получать € 3 млн.

Защитник выступает за «Наполи» с 2015 года, а ранее играл за «Эмполи». В прошлом сезоне 26-летний игрок принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол, отдал 2 результативные передачи и получил 3 жёлтые карточки.

«Наполи» требует у «Спартака» не менее € 10 млн за Хюсая
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