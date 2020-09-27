Ди Франческо: Найнгголан хочет вернуться в «Кальяри»

Главный тренер «Кальяри» Эусебио Ди Франческо отметил, что полузащитник «Интера» Раджа Найнгголан хочет вернуться в клуб из Сардинии.



«Годин уже здесь, и я рад этому, но есть Раджа, который хочет вернуться в «Кальяри». Найнгголан хочет быть с нами, и мы тоже хотим его вернуть, но мы рассматриваем и другие варианты», — приводит слова Ди Франческо Football Italia со ссылкой на Radio Rai.



Раджа Найнгголан выступал за «Рому» с 2014 по 2018 год, а затем перешёл в «Интер». Сумма трансфера составила € 38 млн. В минувшем сезоне хавбек выступал за «Кальяри» на правах аренды. Найнгголан принял участие в 26 матчах за «Кальяри» в чемпионате Италии, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт игрока с «Интером» действует до лета 2022 года.

«Интер» рассчитывает сохранить Найнгголана в клубе на следующий сезон