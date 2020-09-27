Манджукич запросил у «Бешикташа» € 10 млн за два года контракта
Нападающий Марио Манджукич, который был близок к переходу в «Локомотив», запросил у «Бешикташа» € 10 млн за два года контракта, сообщает турецкий журналист Сафак Малатья в «Твиттере».
По информации источника, 34-летний форвард попросил зарплату в размере € 3 млн в год и € 4 млн в качестве подъёмных. «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» согласовал с нападающим размер зарплаты на уровне € 2,7 млн в год.
Зимой Марио Манджукич на правах свободного агента присоединился к «Аль-Духайлю», подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один мяч. Хорватский форвард выступал за мюнхенскую «Баварию», мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус». За сборную Хорватии Манджукич сыграл 89 матчей и забил 33 мяча.
Подписание контракта Манджукича с «Локомотивом» под угрозой срыва
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