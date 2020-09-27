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«Манчестер Сити» — «Лестер Сити»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 18:30

«Манчестер Сити» — «Лестер Сити»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 18:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 27 сентября, состоится матч «Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Встреча 3-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер», стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Лестер Сити».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В бригаду войдут ассистенты Стюарт Бёрт Саймон Беннетт. Резервный рефери – Крейг Поусон.

В матче 2-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» (3:1), а «Лестер Сити» оказался сильнее «Бёрнли» (4:2).

В минувшем сезоне «Манчестер Сити» занял 2-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер Сити» занял 5-е место. «Ливерпуль» стал чемпионом Англии.

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