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Хавбек «Ростова» Глебов был удалён в матче с «Арсеналом». Это его второе удаление за 4 дня

Хавбек «Ростова» Глебов был удалён в матче с «Арсеналом». Это его второе удаление за 4 дня
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов получил вторую жёлтую карточку в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

Первое предупреждение Глебов получил на 54-й минуте. Спустя 12 минут Данил совершил подкат не в мяч, а в ноги сопернику и получил вторую жёлтую карточку. Напомним, полузащитник 24 сентября в матче Лиги Европы УЕФА с израильским «Маккаби» также оставил команду в меньшинстве. Глебов был удалён на 68-й минуте еврокубковой встречи.

Встреча «Арсенала» и «Ростова» продолжается в эти минуты. Счёт 3:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Тульская команда находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе восемь очков. «Ростов», набрав 14 очков, — на седьмом месте.

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