«Лидс» вырвал победу в матче с «Шеффилд Юнайтед» благодаря голу на 88-й минуте

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» принимал «Лидс Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На 88-й минуте единственный гол забил нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд. Главный арбитр встречи Пол Тирни показал три жёлтые карточки в этом матче. Одно предупреждение было вынесено футболисту «Лидс Юнайтед» Калвину Филлипсу. По одной жёлтой карточки получили игроки «Шеффилд Юнайтед» Джон Ландстрем и Джордж Балдок.
«Лидс Юнайтед» набрал 6 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед» (0) — на 20-м месте. Лидером соревнований является «Эвертон», в трёх турах набравший 9 очков. Напомним, в минувшем сезоне чемпионом Англии стал «Ливерпуль».
- 27 сентября 2020
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