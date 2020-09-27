Матвеев объяснил отсутствие Бикфалви в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал отсутствие полузащитника Эрика Бикфалви в составе команды на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».



«Бикфалви в последний день получил повреждение. Были не готовы к такому повороту событий. Будем выкручиваться», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Урал» пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Урал».

«Ахмат» набрал в 8 матчах 10 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (10) — на 11-м месте. Лидером соревнований является набравший в 9 встречах 20 очков петербургский «Зенит».