Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матвеев объяснил отсутствие Бикфалви в матче с «Ахматом»

Матвеев объяснил отсутствие Бикфалви в матче с «Ахматом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал отсутствие полузащитника Эрика Бикфалви в составе команды на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

«Бикфалви в последний день получил повреждение. Были не готовы к такому повороту событий. Будем выкручиваться», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Урал» пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Урал».

«Ахмат» набрал в 8 матчах 10 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (10) — на 11-м месте. Лидером соревнований является набравший в 9 встречах 20 очков петербургский «Зенит».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020