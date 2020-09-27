Хавбек «Манчестер Юнайтед» Перейра может перейти в «Лацио»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра может перейти в «Лацио», сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
По информации источника, клубы уже вступили в предварительные переговоры. Основная их фаза придётся на последнюю неделю трансферного окна. Отмечается, что с приходом в команду Донни ван де Бека у Перейры будет мало игрового времени, поэтому футболист рассматривает возможность аренды.
Подчёркивается, что универсальность Андреаса считается ценным активом для тренера «Лацио» Симоне Индзаги, ему нужны альтернативы в полузащите, а также игрок для снабжения передачами форварда команды Чиро Иммобиле.
Перейра — воспитанник «Манчестер Юнайтед», в составе которого дебютировал в 2015 году. С тех пор хавбек дважды отправлялся в Испанию на правах аренды, выступал за «Гранаду» и «Валенсию». Соглашение 24-летнего бразильского футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года и включает опцию продления ещё на один сезон.
- 27 сентября 2020
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