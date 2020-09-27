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«Пока в отставку не подавал». Гендиректор «Уфы» рассказал о будущем Евсеева

«Пока в отставку не подавал». Гендиректор «Уфы» рассказал о будущем Евсеева
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал о будущем главного тренера команды Вадима Евсеева.

«Пока Евсеев в отставку не подавал. Завтра у нас тренировка, мы с ним поговорим, всё нормально обсудим. Клуб в его отношении никаких движений пока не планирует», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче девятого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» «Уфа» потерпела крупное поражение со счётом 6:0. На 24-й минуте встречи счёт открыл Сердар Азмун. Спустя восемь минут Артём Дзюба реализовал пенальти, на 61-й Азмун оформил дубль. Спустя 11 минут Дзюба забил четвёртый гол после навеса Ерохина. На 88-й минуте Дзюба оформил хет-трик. Шестой гол питерцев на счету Алексея Сутормина.

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