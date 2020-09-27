Ребров: дед Ещенко уверен, что за 100 матчей за «Спартак» полагается пенсия

Вратарь «Спартака» Артём Ребров прокомментировал достижение защитника команды Андрея Ещенко — матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» стал у Андрея сотым в футболке московского клуба.

«Не знаю почему, но дед Ещенко уверен, что за 100 матчей за „Спартак“ полагается футбольная пенсия от клуба в будущем. Видимо, это доступная только ему информация. Но даже если именно она помогла деду, в его солидном возрасте достичь этой гроссмейстерской отметки — просто отлично. Будем надеяться, что информация о повышенной пенсии после 150 матчей замотивирует его ещё больше. С сотней, дед! Двигаем дальше. P.S. Гапонов, повнимательнее», — написал Ребров.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" голкипера.