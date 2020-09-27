Мхитарян призвал международное сообщество остановить конфликт в Нагорном Карабахе

Капитан сборной Армении по футболу, полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян высказался об обострении нагорно-карабахского конфликта.

«Сегодня утром я проснулся и узнал о крупномасштабном нападении азербайджанской армии на Нагорный Карабах (де-факто независимое государство, населённое армянами), целью которого было гражданское население Степанакерта и прилегающих районов.

Призываю международное сообщество срочно вмешаться и помочь остановить военные действия против мира и безопасности в регионе. Я всегда вместе со своей нацией. У нас есть неотъемлемое право жить на своей родине без угрозы существованию. Наши дети имеют право жить в мире, а не прятаться в приютах", — написал Мхитарян в своём «твиттере».

27 сентября населённые пункты и воинские части в Карабахе подверглись артобстрелу с азербайджанской стороны. В Нагорном Карабахе заявили, что в воскресенье погибли как минимум десять военнослужащих и двое мирных жителей, ещё десятки ранены. В Баку рассказали о девяти раненых в результате армянских обстрелов.