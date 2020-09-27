Технический директор «Аталанты»: надеемся, что Миранчук сможет заменить Иличича

Технический директор «Аталанты» Джованни Сартори поделился мнением о российском новичке команды полузащитнике Алексее Миранчуке.

«Трансферный рынок для нас закрыт на 90 процентов. Оставшиеся 10 процентов предназначены для неожиданных возможностей, которые могут возникнуть, поэтому мы должны быть готовы.

Миранчук по манере игры похож на Иличича, поэтому мы подписали его. Мы надеемся, что Алексей заменит Йосипа. Согласен с тем, что несколько лет назад Миранчук не приехал бы в «Аталанту». Но теперь нам предлагают тех игроков, о которых раньше мы даже не думали, и Миранчук — один из них. Он сразу согласился на переход. Алексей был нашим первым выбором", — приводит слова Сартори Calciomercato со ссылкой на Sky Sport.