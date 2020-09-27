Юран: «Спартаку» пока рано продлевать контракт с Тедеско

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о том, нужно ли московскому «Спартаку» продлевать контракт Доменико Тедеско.



«Пока рано. Всё покажет место «Спартака» в таблице перед уходом на зимнюю паузу», — цитирует Юрана «Евро-Футбол.ру».



Юран отметил, что пока не видит ничего особенного в игре «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Спартак», в 9 матчах набрав 20 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 10-м туре РПЛ красно-белые встретятся с «Зенитом», встреча пройдёт в субботу, 3 октября.

В октябре 2019 года «Спартак» объявил о назначении Доменико Тедеско главным тренером. Он сменил на посту Олега Кононова. В прошлом сезоне под руководством немецкого специалиста «Спартак» финишировал на седьмом месте в таблице РПЛ.