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Бубнов: плохие предчувствия перед ответным матчем «Краснодара» с ПАОКом

Бубнов: плохие предчувствия перед ответным матчем «Краснодара» с ПАОКом
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между греческим ПАОКом и российским «Краснодаром».

«В матче с „Сочи“ чувствовалось, что «Краснодар» устал после игры с ПАОКом. Особенно в первом тайме, пока игроки не разбегались. Предчувствия перед ответной игрой? Честно говоря, плохие. Во-первых, было затрачено много сил. Во-вторых, неизвестно, что там с Бергом — он попросил замену и, возможно, не будет готов играть. В третьих, ПАОК — команда очень жёсткая, хорошо контратакующая и может тоже запрессинговать. Будем надеяться, что «быки» пройдут. Если забьют первыми, сразу будет легче», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч ПАОК — «Краснодар» состоится 30 сентября. В первой встрече российский клуб одержал победу со счётом 2:1.

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