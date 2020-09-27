«Тоттенхэм» упустил победу над «Ньюкаслом» из-за пенальти на последних минутах

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол на 25-й минуте матча забил полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура, которому ассистировал нападающий Гарри Кейн. На последних минутах встречи форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон реализовал пенальти.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Ему помогали ассистенты Питер Джеймс Киркап и Джеймс Мейнворинг. Резервный арбитр — Майк Дин.

«Тоттенхэм Хотспур» в трёх матчах набрал 4 очка и расположился на 7-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (4) занимает 9-ю строчку.