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«Тоттенхэм» упустил победу над «Ньюкаслом» из-за пенальти на последних минутах

«Тоттенхэм» упустил победу над «Ньюкаслом» из-за пенальти на последних минутах
Футбол / Англия 0

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол на 25-й минуте матча забил полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура, которому ассистировал нападающий Гарри Кейн. На последних минутах встречи форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон реализовал пенальти.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Ему помогали ассистенты Питер Джеймс Киркап и Джеймс Мейнворинг. Резервный арбитр — Майк Дин.

«Тоттенхэм Хотспур» в трёх матчах набрал 4 очка и расположился на 7-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (4) занимает 9-ю строчку.

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
27 сентября 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Лукас Моура – 25'   1:1 Уилсон – 90+7' (пен)
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