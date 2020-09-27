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«Ахмат» обыграл «Урал» в матче с удалением и нереализованным пенальти

«Ахмат» обыграл «Урал» в матче с удалением и нереализованным пенальти
Футбол / РПЛ 0

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи), ассистировали судьи на линиях Антон Кобзев (Москва) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).

Счёт был открыт в начала матча — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Георгий Мелкадзе, которому ассистировал Исмаэл. На 38-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Стефана Страндберга. Спустя минуту пенальти не реализовал Владимир Ильин. На 57-й минуте преимущество грозненского клуба увеличил Бернард Бериша с пенальти.

«Ахмат», набрав 13 очков, вышел на 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (10) — на 11-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
27 сентября 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Мелкадзе – 2'   2:0 Бериша – 57' (пен)
Удаления: нет / Страндберг – 38'
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