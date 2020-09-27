«Хоффенхайм» разгромил «Баварию», забив четыре мяча
В матче 2-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» одержал крупную победу над мюнхенской «Баварией». Встреча проходила на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме и завершилась со счётом 4:1.
Счёт на 16-й минуте встречи открыл Эрмин Бичакчич, ему ассистировал Деннис Гайгер. Преимущество «Хоффенхайма» увеличил Мунас Даббур. На 36-й минуте один мяч отыграл Йозуа Киммих, голевую передачу отдавал Томас Мюллер. На 77-й минуте Андрей Крамарич забил третий гол «Хоффенхайма». В добавленное время Крамарич оформил дубль, забив с пенальти.
После двух туров «Хоффенхайм», набрав 6 очков, возглавил турнирную таблицу Бундеслиги. «Бавария» (3) занимает шестое место. В первом матче чемпионата мюнхенцы разгромили «Шальке-04» со счётом 8:0.
- 27 сентября 2020
-
19:40
-
19:33
-
19:30
-
19:28
-
19:17
-
19:14
-
19:05
-
19:02
-
18:57
-
18:56
-
18:49
-
18:43
-
18:37
-
18:31
-
18:26
-
18:23
-
18:12
-
18:12
-
18:03
-
17:58
-
17:53
-
17:53
-
17:38
-
17:38
-
17:20
-
17:17
-
16:54
-
16:50
-
16:46
-
16:43
-
16:41
-
16:28
-
16:22
-
16:15
-
16:00
Партнерский контент