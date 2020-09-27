«Хоффенхайм» разгромил «Баварию», забив четыре мяча

В матче 2-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» одержал крупную победу над мюнхенской «Баварией». Встреча проходила на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме и завершилась со счётом 4:1.

Счёт на 16-й минуте встречи открыл Эрмин Бичакчич, ему ассистировал Деннис Гайгер. Преимущество «Хоффенхайма» увеличил Мунас Даббур. На 36-й минуте один мяч отыграл Йозуа Киммих, голевую передачу отдавал Томас Мюллер. На 77-й минуте Андрей Крамарич забил третий гол «Хоффенхайма». В добавленное время Крамарич оформил дубль, забив с пенальти.

После двух туров «Хоффенхайм», набрав 6 очков, возглавил турнирную таблицу Бундеслиги. «Бавария» (3) занимает шестое место. В первом матче чемпионата мюнхенцы разгромили «Шальке-04» со счётом 8:0.