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«Хоффенхайм» разгромил «Баварию», забив четыре мяча

«Хоффенхайм» разгромил «Баварию», забив четыре мяча
Футбол / Германия 0

В матче 2-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» одержал крупную победу над мюнхенской «Баварией». Встреча проходила на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме и завершилась со счётом 4:1.

Счёт на 16-й минуте встречи открыл Эрмин Бичакчич, ему ассистировал Деннис Гайгер. Преимущество «Хоффенхайма» увеличил Мунас Даббур. На 36-й минуте один мяч отыграл Йозуа Киммих, голевую передачу отдавал Томас Мюллер. На 77-й минуте Андрей Крамарич забил третий гол «Хоффенхайма». В добавленное время Крамарич оформил дубль, забив с пенальти.

После двух туров «Хоффенхайм», набрав 6 очков, возглавил турнирную таблицу Бундеслиги. «Бавария» (3) занимает шестое место. В первом матче чемпионата мюнхенцы разгромили «Шальке-04» со счётом 8:0.

Германия - Бундеслига. 2-й тур
27 сентября 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
4 : 1
Бавария
Мюнхен
1:0 Бичакчич – 16'   2:0 Даббур – 24'   2:1 Киммих – 36'   3:1 Крамарич – 77'   4:1 Крамарич – 90+2' (пен)
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