Соломатин: за чемпионство поборются «Зенит» и ЦСКА. «Спартак» — нет, слабенькие

Бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин поделился ожиданиями от матча московских команд в 9-м туре РПЛ.
«Прошлый матч получился невзрачным только для «Локомотива». Сегодня встреча двух московских команд, ожидания простые — победа ЦСКА.
За чемпионство в этом сезоне будут бороться две команды: команда из Питера и ЦСКА. «Спартак» не включаю в список, потому что слабенькие. Со временем они уйдут из группы лидеров. У них хорошая группа атаки, неплохой подбор футболистов, но здесь во мне говорит не бывший футболист, а болельщик ЦСКА. Посмотрим, что покажет их очный матч с «Зенитом», он даст ответ на многие вопросы. ЦСКА играл с ними, проиграли, но у «Спартака» выиграли. Ближайшие два-три тура дадут картину, кто на что претендует и кто за что будет бороться.
Потеря Алексея Миранчука и Крыховяка работает в плюс для ЦСКА. Сегодня многое будет зависеть от обороны «Локомотива». Но сейчас это не тот «Локо», который был ещё буквально недавно», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 27 сентября 2020
-
19:40
-
19:33
-
19:30
-
19:28
-
19:17
-
19:14
-
19:05
-
19:02
-
18:57
-
18:56
-
18:49
-
18:43
-
18:37
-
18:31
-
18:26
-
18:23
-
18:12
-
18:12
-
18:03
-
17:58
-
17:53
-
17:53
-
17:38
-
17:38
-
17:20
-
17:17
-
16:54
-
16:50
-
16:46
-
16:43
-
16:41
-
16:28
-
16:22
-
16:15
-
16:00