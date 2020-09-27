Соломатин: за чемпионство поборются «Зенит» и ЦСКА. «Спартак» — нет, слабенькие

Бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин поделился ожиданиями от матча московских команд в 9-м туре РПЛ.

«Прошлый матч получился невзрачным только для «Локомотива». Сегодня встреча двух московских команд, ожидания простые — победа ЦСКА.



За чемпионство в этом сезоне будут бороться две команды: команда из Питера и ЦСКА. «Спартак» не включаю в список, потому что слабенькие. Со временем они уйдут из группы лидеров. У них хорошая группа атаки, неплохой подбор футболистов, но здесь во мне говорит не бывший футболист, а болельщик ЦСКА. Посмотрим, что покажет их очный матч с «Зенитом», он даст ответ на многие вопросы. ЦСКА играл с ними, проиграли, но у «Спартака» выиграли. Ближайшие два-три тура дадут картину, кто на что претендует и кто за что будет бороться.



Потеря Алексея Миранчука и Крыховяка работает в плюс для ЦСКА. Сегодня многое будет зависеть от обороны «Локомотива». Но сейчас это не тот «Локо», который был ещё буквально недавно», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.