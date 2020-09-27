«Атлетико» разгромил «Гранаду» в матче Примеры

В матче 3-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» разгромил «Гранаду» со счётом 6:1. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Обслуживал матч арбитр Хавьер Эстрада Фернандес.
Счёт был открыт в начале матча — на 9-й минуте автором забитого мяча стал Диего Коста, которому ассистировал Анхель Корреа. На 16-й минуте разрыв в счёте мог увеличить Сауль Ньигес, но хавбек не реализовал 11-метровый. В начале второго тайма преимущество «Атлетико» увеличил Корреа с передачи Жоау Фелиша. На 65-й минуте счёт до крупного довёл Фелиш с паса Корреа. Через несколько минут четвёртый гол забил Маркос Льоренте с передачи Луиса Суареса, который дебютировал за «матрасников». На 85-й минуте Суарес забил свой первый гол за «Атлетико». Спустя пару минут гол престижа забил Хорхе Молина. В компенсированное время Суарес оформил дубль.
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