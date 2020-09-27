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«Атлетико» разгромил «Гранаду» в матче Примеры

«Атлетико» разгромил «Гранаду» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 3-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» разгромил «Гранаду» со счётом 6:1. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Обслуживал матч арбитр Хавьер Эстрада Фернандес.

Счёт был открыт в начале матча — на 9-й минуте автором забитого мяча стал Диего Коста, которому ассистировал Анхель Корреа. На 16-й минуте разрыв в счёте мог увеличить Сауль Ньигес, но хавбек не реализовал 11-метровый. В начале второго тайма преимущество «Атлетико» увеличил Корреа с передачи Жоау Фелиша. На 65-й минуте счёт до крупного довёл Фелиш с паса Корреа. Через несколько минут четвёртый гол забил Маркос Льоренте с передачи Луиса Суареса, который дебютировал за «матрасников». На 85-й минуте Суарес забил свой первый гол за «Атлетико». Спустя пару минут гол престижа забил Хорхе Молина. В компенсированное время Суарес оформил дубль.

Испания - Примера. 3-й тур
27 сентября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
6 : 1
Гранада
Гранада
1:0 Коста – 9'   2:0 Корреа – 47'   3:0 Фелиш – 65'   4:0 Льоренте – 72'   5:0 Суарес – 85'   5:1 Молина – 87'   6:1 Суарес – 90+3'
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