Суарес оформил дубль и отдал результативный пас в дебютном матче за «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес забил два гола и отдал результативную передачу в матче с «Гранадой» (5:1).
Уругвайский форвард дебютировал за «Атлетико», выйдя на замену на 70-й минуте. Уже на 72-й минуте Суарес сделал голевой пас на Маркоса Льоренте. На 85-й минуте Суарес забил первый гол, на последних секундах матча — второй.
Суарес ранее определился с игровым номер на этот сезон. 33-летний форвард выбрал 9-й номер, под которым выступал за «Барселону» и сборную Уругвая.
25 сентября «Атлетико» официально объявил о трансфере Суареса. Нападающий выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.
- 27 сентября 2020
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