«Шахтёр» обыграл «Олимпик» в чемпионате Украины
В матче 4-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтёр» обыграл донецкий «Олимпик» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Анатолием Абдулой, ассистировали судьи на линиях Андрей Скрипка и Александр Жуков.
В конце первого тайма «Шахтёр» мог открыть счёт, но Алан Патрик не реализовал 11-метровый. Счёт был открыт в середине второго тайма — на 64-й минуте автором забитого мяча стал Виктор Коваленко, которому ассистировал Виктор Корниенко. Спустя несколько минут преимущество «горняков» увеличил Жуниор Мораес с передачи Майкона.
«Шахтёр», набрав восемь очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Украины. «Олимпик» (6) — на 7-м месте.
- 27 сентября 2020
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