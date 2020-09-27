Судья Федотов — о пенальти «Ахмата»: Кукуян пытался сдержать натиск игроков силой джедая

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с пенальти в матче 9-го тура РПЛ «Ахмат» — «Урал» (2:0).

«11-метровый — просто цирк. Кукуян пытается сдержать натиск игроков силой джедая, потом пытается забить гол и вспоминает, что он судья. Ахахах», — написал Федотов на своей странице в «Твиттере».

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи), ассистировали судьи на линиях Антон Кобзев (Москва) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).



Счёт был открыт в начала матча — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Георгий Мелкадзе, которому ассистировал Исмаэл. На 38-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Стефана Страндберга. Спустя минуту пенальти не реализовал Владимир Ильин. На 57-й минуте преимущество грозненского клуба увеличил Бернард Бериша с пенальти.



«Ахмат», набрав 13 очков, вышел на 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (10) — на 11-м месте.