Тренер «Ньюкасла» раскритиковал пенальти в пользу его команды в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс подверг критике решение арбитра Питера Бэнкса назначить пенальти в пользу его команды в матче 3-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1).

«Я понимаю, почему все в „Тоттенхэме“ бесятся, а Рой Ходжсон отреагировал так же (тренер „Кристал Пэлас“ раскритиковал пенальти в ворота его команды в матче с „Эвертоном“. — Прим. „Чемпионата“). Это полная чушь. Мы были бы должны прыгать от радости, но я совершенно опустошён, если бы наша команда оказалась на месте „Тоттенхэма“. Быть может, Рой прав, мы должны объединиться. Решения арбитров портят зрелище. Мы, тренеры, должны выступить вместе и потребовать, чтобы это прекратилось», — приводит слова Брюса ВВС.