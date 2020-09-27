Акинфеев и Чорлука вышли на матч с майками с надписями на языке жестов

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и защитник «железнодорожников» Ведран Чорлука поддержали благотворительную акцию, посвящённую международному дню глухих.

«В Международный день глухих капитаны команд вышли на матч с майками, на которых названия клубов нанесены языком жестов. Они будут отданы на благотворительные аукционы, а вырученные средства будут переданы Фонду развития футбола среди инвалидов «Равные возможности», — говорится в сообщении на странице „Локомотива“ в «Твиттере».

ЦСКА набрал 16 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — на 8-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 встречах набравший 20 очков.