Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Акинфеев и Чорлука вышли на матч с майками с надписями на языке жестов

Акинфеев и Чорлука вышли на матч с майками с надписями на языке жестов
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и защитник «железнодорожников» Ведран Чорлука поддержали благотворительную акцию, посвящённую международному дню глухих.

«В Международный день глухих капитаны команд вышли на матч с майками, на которых названия клубов нанесены языком жестов. Они будут отданы на благотворительные аукционы, а вырученные средства будут переданы Фонду развития футбола среди инвалидов «Равные возможности», — говорится в сообщении на странице „Локомотива“ в «Твиттере».

ЦСКА набрал 16 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — на 8-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 встречах набравший 20 очков.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020