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«Крылья Советов» на 91-й минуте спаслись от поражения в матче с «Нефтехимиком»

«Крылья Советов» на 91-й минуте спаслись от поражения в матче с «Нефтехимиком»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги нижнекамский «Нефтехимик» и самарские «Крылья Советов» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Василия Казарцева (Санкт-Петербург), ассистировали судьи на линиях Владислав Назаров (Невинномысск) и Андрей Гурбанов (Краснодар).

Счёт был открыт в начале матча — на 8-й минуте автором забитого мяча стал Павел Шадрин. На 91-й минуте счёт сравнял Сергей Божин.

«Крылья Советов», набрав 22 очка, занимают шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нефтехимик» (21) — на 7-м месте.

В другом матче 12-го тура ФНЛ московский «Велес» на выезде победил песчанокопскую «Чайку» со счётом 2:0.

ФНЛ - Первый дивизион. 12-й тур
27 сентября 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Шадрин – 7'   1:1 Кайков – 90+7' (автогол)
ФНЛ - Первый дивизион. 12-й тур
27 сентября 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
0 : 2
Велес
Москва
0:1 Ботака-Иобома – 8'   0:2 Алиев – 88'
Удаления: Оразов – 73' / нет
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