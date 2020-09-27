«Крылья Советов» на 91-й минуте спаслись от поражения в матче с «Нефтехимиком»

В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги нижнекамский «Нефтехимик» и самарские «Крылья Советов» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Василия Казарцева (Санкт-Петербург), ассистировали судьи на линиях Владислав Назаров (Невинномысск) и Андрей Гурбанов (Краснодар).

Счёт был открыт в начале матча — на 8-й минуте автором забитого мяча стал Павел Шадрин. На 91-й минуте счёт сравнял Сергей Божин.

«Крылья Советов», набрав 22 очка, занимают шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нефтехимик» (21) — на 7-м месте.

В другом матче 12-го тура ФНЛ московский «Велес» на выезде победил песчанокопскую «Чайку» со счётом 2:0.