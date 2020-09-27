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Азмун — о травме: дай бог, смогу сыграть в ближайших матчах

Азмун — о травме: дай бог, смогу сыграть в ближайших матчах
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о своей травме, полученной в матче с «Уфой» (6:0).

«Привет всем, мои дорогие друзья. Вы очень беспокоились обо мне прошлым вечером, и я хочу поблагодарить вас за это. Вы подумали, что я получил тяжёлую травму. Я думал, что моя травма очень серьёзная, но сегодня мы провели МРТ и увидели, что это не так. Дай бог, я смогу сыграть в ближайших матчах. Ещё раз спасибо тем, кто молился за меня», — написал Азмун на своей странице в «Инстаграме».

Азмун покинул поле на медицинском электромобиле в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (6:0). Иранец держался за ногу. Напомним, через неделю сине-бело-голубым предстоит сыграть с московским «Спартаком». В настоящее время команды лидируют в чемпионате России.

До получения травмы Азмуну удалось оформить дубль в матче. Азмун открыл счёт на 24-й минуте встречи, а на 64-й сделал счёт 3:0. Матч из-за травмы не смог доиграть и бразильский нападающий Малком. Форвард покинул поле на 52-й минуте. В перерыве встречи был заменён центральный защитник Деян Ловрен.

Сердар Азмун покинул поле на электромобиле из-за травмы в матче с «Уфой»
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