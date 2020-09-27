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«Лион» ушёл от поражения в матче с «Лорьяном»

«Лион» ушёл от поражения в матче с «Лорьяном»
Футбол / Франция 0

В матче 5-го тура чемпионата Франции «Лорьян» и «Лион» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Лорьяне на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном, ассистировали судьи на линиях Николя Дано и Жюльен Об.

Счёт был открыт в середине второго тайма — на 63-й минуте автором забитого мяча стал Йоан Висса, которому ассистировал Пьер-Ив Амель. На 74-й минуте равновесие восстановил Лео Дюбуа с передачи Бруно Гимарайнса.

«Лион», набрав шесть очков, занимает 10-е место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Лорьян» (4) — на 16-м месте. Лидером чемпионата Франции является «Ренн», который набрал 13 очков.

Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2020/2021

Франция - Лига 1. 5-й тур
27 сентября 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
1 : 1
Лион
Лион
1:0 Висса – 63'   1:1 Дюбуа – 74'
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