«Лион» ушёл от поражения в матче с «Лорьяном»

В матче 5-го тура чемпионата Франции «Лорьян» и «Лион» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Лорьяне на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном, ассистировали судьи на линиях Николя Дано и Жюльен Об.

Счёт был открыт в середине второго тайма — на 63-й минуте автором забитого мяча стал Йоан Висса, которому ассистировал Пьер-Ив Амель. На 74-й минуте равновесие восстановил Лео Дюбуа с передачи Бруно Гимарайнса.

«Лион», набрав шесть очков, занимает 10-е место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Лорьян» (4) — на 16-м месте. Лидером чемпионата Франции является «Ренн», который набрал 13 очков.

Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2020/2021