«Лестер» в гостях разгромил «Манчестер Сити». Варди сделал хет-трик

В матче 3-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» проиграл «Лестер Сити» со счётом 2:5. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер, ассистировали судьи на линиях Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.

Счёт был открыт в начале матча — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Рияд Марез. Гости отыгрались на 37-й минуте, гол забил Джейми Варди, который реализовал 11-метровый. На 54-й минуте Варди вывел «Лестер Сити» вперёд с передачи Тимоти Кастаня. Через несколько минут Варди оформил хет-трик с пенальти. На 77-й минуте счёт до крупного довёл Джеймс Мэддисон, которому ассистировал Нампалис Менди. Вскоре разрыв в счёте сократил Натан Аке с передачи Мареза. На 88-й минуте пятый гол забил Юри Тилеманс с пенальти.

«Лестер Сити», набрав 9 очков, вышел на 1-е место в АПЛ. «Манчестер Сити» (3) — на 13-м месте.