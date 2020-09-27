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«Лестер» в гостях разгромил «Манчестер Сити». Варди сделал хет-трик

«Лестер» в гостях разгромил «Манчестер Сити». Варди сделал хет-трик
Футбол / Англия 0

В матче 3-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» проиграл «Лестер Сити» со счётом 2:5. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер, ассистировали судьи на линиях Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.

Счёт был открыт в начале матча — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Рияд Марез. Гости отыгрались на 37-й минуте, гол забил Джейми Варди, который реализовал 11-метровый. На 54-й минуте Варди вывел «Лестер Сити» вперёд с передачи Тимоти Кастаня. Через несколько минут Варди оформил хет-трик с пенальти. На 77-й минуте счёт до крупного довёл Джеймс Мэддисон, которому ассистировал Нампалис Менди. Вскоре разрыв в счёте сократил Натан Аке с передачи Мареза. На 88-й минуте пятый гол забил Юри Тилеманс с пенальти.

«Лестер Сити», набрав 9 очков, вышел на 1-е место в АПЛ. «Манчестер Сити» (3) — на 13-м месте.

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
27 сентября 2020, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 5
Лестер Сити
Лестер
1:0 Марез – 4'   1:1 Варди – 37' (пен)   1:2 Варди – 54'   1:3 Варди – 58' (пен)   1:4 Мэддисон – 77'   2:4 Аке – 84'   2:5 Тилеманс – 88' (пен)
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