Карпин: после поражения от «Маккаби» мы собрались. Ребята проявили себя как мужики

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:2).

«Именно психологически ценность победы бесценна. Команда показала, что после такого тяжёлого поражения чисто психологически мы собрались, ребята молодцы, проявили себя как мужики.



После быстро пропущенного мяча понятно, тревога была, естественно. Проигрывать против команды с такими быстрыми игроками, которые могут убежать в контратаку. Нужно было отыгрываться и не пропустить быстрые атаки. Слава богу, что достаточно быстро отыгрались и довели игру до победы.



Разговор с Глебовым после двух удалений в двух матчах? Уже был разговор, после «Маккаби». Это всё от большого, зашкаливающего желания, за это ругать, наверное, нельзя. Нужно контролировать силу и эмоции, это понятно, нехватка, наверное, опыта.



Очень удивило число жёлтых карточек, у меня даже слов нет, если честно. Многие говорят, что наша команда в Европе играет по-другому. Там нет столько остановок, ритм игры в российском чемпионате и в Европе абсолютно разный. Это всё из-за такого количества свистков. Не могу сказать, что было столько много фолов, чтобы показать столько карточек. Ещё и фолов таких, которые тянут на жёлтые карточки», — приводит слова Карпина пресс-служба клуба.