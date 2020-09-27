Команда Хосепа Гвардиолы впервые пропустила пять мячей

Команда главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы впервые пропустила пять мячей. В матче 3-го тура чемпионата Англии «горожане» проиграли «Лестер Сити» (2:5).

Подобное произошло с каталонским специалистом впервые за 686 матчей. Прежде худшим показателем в карьере Гвардиолы был матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» (0:4).

В матче «Манчестер Сити» — «Лестер Сити» счёт был открыт в самом начале — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Рияд Марез. Гости отыгрались на 37-й минуте, гол забил Джейми Варди, который реализовал 11-метровый. На 54-й минуте Варди вывел «Лестер Сити» вперёд с передачи Тимоти Кастаня. Через несколько минут Варди оформил хет-трик с пенальти. На 77-й минуте счёт до крупного довёл Джеймс Мэддисон, которому ассистировал Нампалис Менди. Вскоре разрыв в счёте сократил Натан Аке с передачи Мареза. На 88-й минуте пятый гол забил Юри Тилеманс с пенальти.