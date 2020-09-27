Арбитр Федотов: обе жёлтые карточки были показаны Бистровичу по делу

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление хорватского полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1).



«Вторая жёлтая карточка Бистровичу в матче с «Локомотивом», как и первая, показана по делу», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Встреча ЦСКА — «Локомотив» проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Локомотив». На матче присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов, певец Михаил Шуфутинский и бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.



ЦСКА набрал 16 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — на 8-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 встречах набравший 20 очков.