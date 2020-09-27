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«Рубин» обыграл «Ротор» благодаря голам Кварацхелии и Шатова

«Рубин» обыграл «Ротор» благодаря голам Кварацхелии и Шатова
Футбол / РПЛ 0

В матче 9-го тура РПЛ казанский «Рубин» одержал победу над волгоградским «Ротором». Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 3:1.

Счёт на 42-й минуте встречи открыл Джордже Деспотович. Олег Шатов сделал передачу к правому краю штрафной, Хван Ин Бём выполнил выверенную подачу к линии вратарской, откуда Деспотович несильным ударом головой направил мяч в угол ворот. На 48-й минуте «Ротор» остался в меньшинстве после удаления Армена Манучаряна.

На 59-й минуте Хвича Кварацхелия взял игру на себя, не заметил серьёзного сопротивления, вошёл в штрафную и плотным ударом пробил под дальнюю штангу, забив первый мяч в сезоне. Через две минуты Фламарион Жовину Филью отыграл один мяч. Николаев с правого края выполнил подачу в штрафную «Рубина», Абильгор пытался сыграть головой на перехвате, но в результате лишь сделал удобную скидку во вратарскую, которую использовал Жовину Филью. На 75-й минуте Олег Шатов реализовал пенальти и установил окончательный счёт в матче.

«Рубин» в 9 матчах набрал 14 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ротор» (2) занимает 16-е место.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
27 сентября 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 3
Рубин
Казань
0:1 Деспотович – 42'   0:2 Кварацхелия – 59'   1:2 Жовину Филью – 61'   1:3 Шатов – 75' (пен)
Удаления: Манучарян – 48' / нет
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