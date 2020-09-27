Пять голов в ворота команды Гвардиолы — в обзоре матча «Манчестер Сити» — «Лестер»

В матче 3-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» проиграл «Лестер Сити» со счётом 2:5. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер, ассистировали судьи на линиях Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.
Счёт был открыт в начале матча — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Рияд Марез.
Гости отыгрались на 37-й минуте, гол забил Джейми Варди, который реализовал 11-метровый.
На 54-й минуте Варди вывел «Лестер Сити» вперёд с передачи Тимоти Кастаня.
Через несколько минут Варди оформил хет-трик с пенальти.
На 77-й минуте счёт до крупного довёл Джеймс Мэддисон, которому ассистировал Нампалис Менди.
Вскоре разрыв в счёте сократил Натан Аке с передачи Мареза.
На 88-й минуте пятый гол забил Юри Тилеманс с пенальти.
«Лестер Сити», набрав 9 очков, вышел на 1-е место в АПЛ. «Манчестер Сити» (3) — на 13-м месте.
- 27 сентября 2020
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