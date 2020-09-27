Геркус: Смолов зарешал, Игнатьев в огне, Миранчук в порядке. Есть ещё порох у парней

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу команды в матче 9-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0)
«Фёдор зарешал. Влад Игнатьев в огне, ну и Антон Миранчук в порядке. Есть ещё порох у парней», — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».
В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым (Нижний Новгород), ассистировали судьи на линиях Дмитрий Мосякин и Илья Елеференко (оба — Москва).
Единственный гол был забит в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Антон Миранчук. «Армейцы» доигрывали матч вдесятером, на 59-й минуте за две жёлтые карточки был удалён Кристиян Бистрович.
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