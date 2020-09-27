И. Федотов: Вилков должен был назначить пенальти в ворота «Локомотива» в матче с ЦСКА
Арбитр Игорь Федотов выразил мнение, что в ворота «Локомотива» должен был быть назначен пенальти в первом тайме матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).
«На 29-й минуте Вилков не назначил 11-метровый в ворота «Локомотива». Куликов в борьбе с Влашичем загребал мяч рукой, но арбитр свистнул в пользу «Локомотива», хотя Куликов прижимал мяч рукой к ноге», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Единственный гол был забит в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Антон Миранчук. «Армейцы» доигрывали матч вдесятером, на 59-й минуте за две жёлтые карточки был удалён полузащитник Кристиян Бистрович.
Арбитр Федотов: обе жёлтые карточки были показаны Бистровичу по делу
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