Сапогов вызвал на бой Асильдарова, сломавшего ему челюсть на сборах «Анжи»

Бывший нападающий нижегородской «Волги» и Алексей Сапогов вызвал на бой форварда «Анжи» Шамиля Асильдарова.
«Хочу обратиться к мальчику по имени Шамиль Асильдаров. Готов встретиться с тобой в любом месте, в любое время! Мой телефон у тебя есть. Звони, договоримся, где и когда. Посмотрим на что ты способен, когда человек стоит к тебе лицом, а не спиной!» — цитирует Сапогова «Спорт-экспресс».
Сапогов сейчас является ассистентом главного тренера «Тюмени». Карьеру футболиста он начал в дубле московского «Торпедо». Затем выступал за «Зеленоград», «Волгу» (Тверь) и «Горняк» (Учалы). В составе последнего он стал вторым в споре бомбардиров зоны «Урал-Поволжье» сезона-2011/2012 с 17 голами. После этого перешёл в нижегородскую «Волгу», которая тогда выступала в Премьер-Лиге.
В 2012 году Сапогов забил свой единственный мяч в составе второй сборной России. Форвард отличился в матче с молодёжной сборной Турции (4:1). Летом 2013 года покинул «Волгу» из-за конфликта с руководством, а затем объявил о завершении карьеры. Через полгода был приглашён на сборы «Анжи», где подрался с Шамилем Асильдаровым и получил перелом челюсти. Впоследствии играл за юрмальский «Спартак», «Тосно» и «Юниор».
- 27 сентября 2020
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