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Дмитрий Булыкин: амбиции ЦСКА? Чемпионом становится не тот, кто побеждает в дерби

Дмитрий Булыкин: амбиции ЦСКА? Чемпионом становится не тот, кто побеждает в дерби
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «железнодорожников» в матче 9-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Локомотив» сыграл хорошо – и моменты были, и выиграли. Я доволен, и болельщики тоже. Что касается борьбы за чемпионство, какие задачи стояли перед началом сезона, такими они и остаются. Сейчас нужно было победить, чтобы почувствовать уверенность. Для команды это хорошо и в психологическом плане, и в физическом. Очень важная победа.

На чемпионских амбициях ЦСКА этот матч не скажется. Есть простая футбольная истина: чемпионом становится не тот, кто побеждает в дерби, а тот, кто выигрывает все остальные матчи. Всё будет зависеть от того, как ситуация будет складываться дальше. Ещё будет и зимняя пауза, много чего произойдёт, и много раз таблица поменяется.

Нужен ли Смолов сборной? Это решит Черчесов. Он молодец, что забивает. Для форварда это самое главное. Если Фёдор ещё прибавит в игре, то он несомненно будет одним из лучших нападающих», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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