Мещеряков прокомментировал победу «Локомотива» над ЦСКА строчками из песни группы «Чайф»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу «железнодорожников» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).

«Я бы хотел поблагодарить игроков за самоотверженность на поле и тренерский штаб за подготовку команды. Про „Локомотив“ в последнее время я услышал много слов, на это я бы хотел ответить строчками из известной песни группы „Чайф“: „А не спеши ты нас хоронить, а у нас ещё здесь дела“.



К вопросу об атакующих действиях: сегодня Смолов весь каркас ворот обстучал. Игра длится 90 минут, и выигрывает не та команда, что лучше играет в первые 35 минут», — приводит слова Мещерякова ТАСС.

«Локомотив», набрав 15 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (16) — на 4-м месте.