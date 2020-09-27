Мещеряков прокомментировал победу «Локомотива» над ЦСКА строчками из песни группы «Чайф»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу «железнодорожников» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).
«Я бы хотел поблагодарить игроков за самоотверженность на поле и тренерский штаб за подготовку команды. Про „Локомотив“ в последнее время я услышал много слов, на это я бы хотел ответить строчками из известной песни группы „Чайф“: „А не спеши ты нас хоронить, а у нас ещё здесь дела“.
К вопросу об атакующих действиях: сегодня Смолов весь каркас ворот обстучал. Игра длится 90 минут, и выигрывает не та команда, что лучше играет в первые 35 минут», — приводит слова Мещерякова ТАСС.
«Локомотив», набрав 15 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (16) — на 4-м месте.
- 27 сентября 2020
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