Слуцкий: «Ротор» потерял большую группу игроков основы. Сценарий матча был предопределён

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 9-го тура РПЛ с «Ротором» (3:1).
«Мы понимали, что «Ротор» будет больше обороняться, использовать контратаки, потому что команда потеряла большую группу игроков основного состава, поэтому сценарий был предопределён. Естественно, нам хотелось бы пораньше открыть счёт и при счёте 2:0 уже не пропускать. А так, всё остальное меня удовлетворило», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.
В матче 9-го тура РПЛ казанский «Рубин» одержал победу над волгоградским «Ротором». Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 3:1. В предыдущих двух матчах РПЛ «Ротору» присуждали техническое поражение по причине того, что команда не могла проводить встречи из-за вспышки коронавируса.
- 27 сентября 2020
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