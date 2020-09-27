Слуцкий: Шатов — важная фигура в «Рубине». Он может и будет играть намного лучше

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал игру полузащитника Олега Шатова в матче 9-го тура РПЛ с «Ротором» (3:1).

«Почему поменяли пенальтиста? Думаю, что они внутри там решили. Должен был бить Деспотович, но бывают ситуации, если один игрок себя чувствует не очень уверенно, а второй наоборот уверенно, то могут быть изменения.



Игра Шатова? Человек, во-первых, несколько лет не мог стабильно играть, у него было много травм, не было сейчас предсезонки – он был травмирован. На мой взгляд, он уже важная фигура в нашей команде, но то, что он может играть намного лучше и будет играть намного лучше, в этом нет никаких сомнений», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

В матче 9-го тура РПЛ казанский «Рубин» одержал победу над волгоградским «Ротором». Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 3:1. На 75-й минуте Олег Шатов реализовал пенальти.