«Спасибо, что сделали мою работу». Николич обратился к критикам «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча с ЦСКА (1:0) признался, что критика помогала ему готовиться к дерби.
«Я слышал критику в адрес «Локомотива»: что потеряли лидера, что молодые играют хуже. Хочу сказать спасибо, что сделали мою работу, я повторял игрокам то, что писали в СМИ, и таким образом их мотивировал», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Единственный гол был забит в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Антон Миранчук. «Армейцы» доигрывали матч вдесятером, на 59-й минуте за две жёлтые карточки был удалён Кристиян Бистрович.
- 28 сентября 2020
-
00:06
-
00:05
- 27 сентября 2020
-
23:51
-
23:50
-
23:41
-
23:25
-
23:16
-
22:57
-
22:54
-
22:53
-
22:37
-
22:36
-
22:30
-
22:19
-
22:05
-
22:01
-
21:54
-
21:52
-
21:38
-
21:38
-
21:32
-
21:30
-
21:26
-
21:21
-
21:19
-
21:13
-
21:11
-
21:06
-
21:00
-
20:57
-
20:54
-
20:54
-
20:47
-
20:33
-
20:31