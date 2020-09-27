«Спасибо, что сделали мою работу». Николич обратился к критикам «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча с ЦСКА (1:0) признался, что критика помогала ему готовиться к дерби.



«Я слышал критику в адрес «Локомотива»: что потеряли лидера, что молодые играют хуже. Хочу сказать спасибо, что сделали мою работу, я повторял игрокам то, что писали в СМИ, и таким образом их мотивировал», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».



Единственный гол был забит в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Антон Миранчук. «Армейцы» доигрывали матч вдесятером, на 59-й минуте за две жёлтые карточки был удалён Кристиян Бистрович.