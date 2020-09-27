Леонид Слуцкий: почти 15 лет ждал своего дебюта в родном городе

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий признался, что проводил первый матч в Волгограде в качестве главного тренера.

«Я впервые на „Волгоград Арене“ в качестве тренера, я здесь был в качестве зрителя, в качестве комментатора. Шикарная арена, шикарное качество поля. Волгоградский болельщик, который прекрасно болеет, потому что основную часть поддержки оказывает фанатское движение, но в Волгограде такая тесная связь между обычными болельщиками и фанатами. Шикарная атмосфера, которой я впервые смог насладиться самолично.

Скажу больше: сегодня была моя первая игра в Волгограде в качестве главного тренера команды Премьер-Лиги. Когда я стал работать в Премьер-Лиге в 2005 году, «Ротора» не было, к сожалению. Вот я почти 15 лет ждал своего дебюта в родном городе", — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».