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«Барселона» разгромила «Вильярреал» в первом официальном матче под руководством Кумана

«Барселона» разгромила «Вильярреал» в первом официальном матче под руководством Кумана
Футбол / Испания 0

В матче 3-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Вильярреал» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесом, ассистировали судьи на линиях Теодоро Собрино Маган и Хуан Хосе Лопес Мир.

Счёт был открыт в первом тайме — на 15-й минуте автором забитого мяча стал Ансу Фати, которому ассистировал Жорди Альба. Через несколько минут Фати оформил дубль с передачи Филиппе Коутиньо. На 35-й минуте счёт до крупного довёл Лионель Месси, который реализовал пенальти. В концовке тайма гол в свои ворота забил защитник «Вильярреала» Пау Торрес.

Следующий матч «Барселона» проведёт 1 октября на выезде с «Сельтой». «Вильярреал» 30 сентября дома сыграет с «Алавесом».

Испания - Примера. 3-й тур
27 сентября 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Фати – 15'   2:0 Фати – 19'   3:0 Месси – 35' (пен)   4:0 Торрес – 45' (автогол)
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