«Барселона» разгромила «Вильярреал» в первом официальном матче под руководством Кумана

В матче 3-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Вильярреал» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесом, ассистировали судьи на линиях Теодоро Собрино Маган и Хуан Хосе Лопес Мир.
Счёт был открыт в первом тайме — на 15-й минуте автором забитого мяча стал Ансу Фати, которому ассистировал Жорди Альба. Через несколько минут Фати оформил дубль с передачи Филиппе Коутиньо. На 35-й минуте счёт до крупного довёл Лионель Месси, который реализовал пенальти. В концовке тайма гол в свои ворота забил защитник «Вильярреала» Пау Торрес.
Следующий матч «Барселона» проведёт 1 октября на выезде с «Сельтой». «Вильярреал» 30 сентября дома сыграет с «Алавесом».
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