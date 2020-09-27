«ПСЖ» обыграл аутсайдера и поднялся на 7-е место, Икарди забил два гола с передач Мбаппе

В матче 5-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Реймсом». Встреча проходила на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Счёт на 9-й минуте встречи открыл аргентинский нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, которому ассистировал французский форвард Килиан Мбаппе. На 62-й минуте Икарди увеличил преимущество парижан, голевой пас вновь отдал Мбаппе.

В пяти матчах «Пари Сен-Жермен» набрал 9 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Реймс» (1) является аутсайдером французского чемпионата, занимая 19-е место. Лидер соревнований после пяти туров — «Ренн» (13).

В следующем туре парижане дома сыграют с «Анже». Встреча состоится 2 октября.