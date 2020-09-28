Талалаев: Мелкадзе переболел коронавирусом. Он будет ещё грознее, когда наберёт форму

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев после победы в матче 9-го тура с «Уралом» (2:0) высказался о форме нападающего Георгия Мелкадзе.

«Мелкадзе ранее не хватало игрового времени? Может тот, кто задает этот вопрос, сначала узнает о состоянии Мелкадзе? Он переболел коронавирусом и постепенно набирает форму. И время ему давалось постепенно. Даже сегодня ему в концовке было тяжеловато. Пока Георгий ещё набирает форму, он будет ещё грознее, когда будет в полном порядке. Хотя уже сегодня он забил два мяча», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Ахмата».

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена».



Счёт был открыт в начала матча — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Георгий Мелкадзе, которому ассистировал Исмаэл. На 38-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Стефана Страндберга. Спустя минуту пенальти не реализовал Владимир Ильин. На 57-й минуте преимущество грозненского клуба увеличил Бернард Бериша с пенальти.