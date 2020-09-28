«Колян» болел за ЦСКА, Гильерме буйствовал, Сёмин и Шуфутинский следили за игрой. Фото

Вчера, 27 сентября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся центральный матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Встреча завершилась минимальной победой «железнодорожников» со счётом 1:0.

Единственный гол был забит в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Антон Миранчук. Уже на 47-й минуте гости могли удвоить преимущество после шикарного удара Ведрана Чорлуки после розыгрыша с углового, который отразил вратарь красно-синих Игорь Акинфеев, продемонстрировав прекрасную реакцию. «Армейцы» доигрывали матч вдесятером, на 59-й минуте за две жёлтые карточки был удалён Кристиян Бистрович.

«Локомотив» набрал 15 очков и поднялся в таблице на 6-е место. ЦСКА, у которого 16 очков, занимает 4-ю позицию.



В 10-м туре ЦСКА на выезде встретится с «Уралом» (3 октября), а «Локомотив» дома сыграет с «Химками» (4 октября).

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.